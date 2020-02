Prozess gegen leitenden Kriminaldirektor und Polizeirat : Junge Polizisten belasten hohe Beamte

Saarbrücken Staatsanwalt droht Polizeirat bei erneuter möglicher Zeugenbeinflussung mit Antrag auf Haftbefehl.

Im Prozess wegen schwerer Nötigung im Amt gegen den leitenden Kriminaldirektor Christof Baltes, Ex-Vizerektor der Fachhochschule (FH) für Verwaltung, und einen früheren Dozenten, Polizeirat (42) und Volljurist, hat Staatsanwalt Dennis Zahedi am Montag dem Mitangeklagten eine „Dreistigkeit“ vorgeworfen. Anlass war ein Gespräch, das nach Ende des ersten Verhandlungstages angeblich noch im Gerichtssaal stattfand. Demnach hat der Angeklagte einem jungen Polizisten, der als Zeuge vereidigt werden sollte, den Rat gegeben, er solle „das mit dem Eid nicht machen“ und nachdenken, was für ihn auf dem Spiel stehen könnte. Der Staatsanwalt kündigte an, sollte der hohe Polizeibeamte erneut versuchen, auf einen Zeugen einzuwirken, werde er Antrag auf Haftbefehl wegen Verdunkelungsgefahr stellen. Richterin Sabrina Lauer sprach von einer „ernstzunehmenden Sache“. Sie selbst habe gesehen, dass der Polizeirat den Zeugen angesprochen hatte. Sie verzichtete auf die von der Verteidigung beantragte Vereidigung. Dies liege in ihrem Ermessen.

Aktenkundig wurde der Vorfall durch eine E-Mail von David Maaß, Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), an Zahedi. Maaß musste am Montag den Gerichtssaal verlassen, nachdem Baltes Verteidiger Jens Schmidt ankündigte, ihn möglicherweise als Zeugen zu laden. Die GdP hat jetzt früheren Polizeistudenten, die in dem Verfahren aussagten, eine Anwältin als Zeugenbeistand zur Seite gestellt.

Die Staatsanwaltschaft wirft Baltes und dem Ex-Dozenten vor, 2017 junge Kommissaranwärter schwer genötigt zu haben. Sie sollen unter Druck gesetzt worden sein, mussten ihre Handys zur Auswertung zur Verfügung stellen. Zudem soll ihnen mit Disziplinarverfahren und dem möglichen Rauswurf aus dem Polizeidienst gedroht worden sein. Hintergrund waren Spekulationen, eine Dozentin habe Hinweise gegeben, wer die Aufgaben für eine wichtige Klausur stelle.

Das Gericht hörte jetzt drei weitere Betroffene. Die Sprecher der Kurse des Studienjahrganges bestätigten weitgehend die in der Anklage erhobenen Vorwürfe. Ein junger Beamter berichtete von „erhöhtem Druck“, der auf ihn ausgeübt wurde; ihm sei auch nicht offenbart worden, ob er als Zeuge oder Beschuldigter vernommen werde. Er habe sich jedenfalls „als Beschuldigter“ gefühlt und Auswirkungen auf seine berufliche Laufbahn befürchtet. Ein Studienkollege, der während seiner Vernehmung zeitweise mit den Tränen kämpfte, sagte: „Ich war absolut eingeschüchtert. Ich war nervlich ziemlich am Ende.“ Ihm sei mit einem Disziplinarverfahren und eventueller Entlassung gedroht worden. Eine solche unangenehme Situation habe er noch nie erlebt. Aus Angst vor möglichen Nachteilen habe er nicht interveniert, als er sein Mobiltelefon zur Einsichtnahme in WhatsApp-Nachrichten unter Studierenden rausrücken sollte: „Mir blieb keine andere Wahl!“ Einige Nachrichten wurden fotografiert. Der Polizeirat habe ihn anschließend nach draußen begleitet und gesagt: „Das war gerade sehr knapp für Sie.“