In der Gemeinde Namborn gibt es zwei weitere Corona-Fälle. Das hat ein Sprecher des Landkreises St. Wendel gerade mitgeteilt.

Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis St. Wendel liegt somit aktuell bei elf Personen. Davon leben sechs in der Gemeinde Namborn, drei in der Kreisstadt und zwei in der Gemeinde Oberthal.