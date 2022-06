Staatsschutz ermittelt : Kriegssymbole im Kreis St. Wendel aufgetaucht

Vorher-Nachher: Am Herzweg in Tholey sind auf Schildern Z-Symbole entdeckt worden. Nach der Anzeige bei der Polizei wurden diese von Mitarbeitern des Bauhofs entfernt. Foto: Andreas Maldener

St Wendel In einem Fall prangte der Buchstabe Z über Nacht an einem Privathaus in Hirstein, in einem anderen war das Zeichen auf Schildern am Herzweg in Tholey zu sehen. Anzeigen wurden erstattet, der Staatsschutz ermittelt.