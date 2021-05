Weißes Gold aus dem Automaten : Im St. Wendeler Land wird Milch frisch gezapft

Bei Landwirt Paul Bauer an der Bleichbacher Mühle grasen die Kühe auf der Weide. Er besitzt insgesamt 30 Milchkühe. Foto: Jennifer Fell

St Wendel Am Weltmilchtag an diesem Dienstag stehen die Milchbetriebe im St. Wendeler Land im Fokus. Milch direkt vom Erzeuger immer beliebter.

Zirka 50 Liter Milch hat jeder Deutsche im vergangenen Jahr im Durchschnitt konsumiert. Wie Peter Scherer, seines Zeichens Kreisvorsitzender des Bauernverbandes St. Wendel berichtet, finden sich in unserem Landkreis noch rund 35 Milchbetriebe. Die Zahlen sind allerdings rückläufig. „Jedes Jahr hören etwa fünf Prozent der Betriebe auf und die Tendenz verstärkt sich, weil immer mehr Anforderungen an den Betrieb und den Betriebsleiter gestellt werden. Dies bedarf dann wiederum höherer Investitionen in Stall und Maschinenpark, die sich nur rechnen, wenn man die Tierzahlen erhöhen kann. Denn nur durch eine Steigerung der Produktivität kann man die deutlich gestiegenen Kosten auffangen“, erläutert der 59-jährige Landwirt aus Niederlinxweiler.

Bei nahezu gleichgebliebenen Milchpreisen in den vergangenen Jahrzehnten lohne sich dies alles jedoch nur, wenn es auch einen Betriebsnachfolger gebe, fährt Scherer fort. Ein solcher Betriebsnachfolger ist Jürgen Knapp, der den elterlichen Hof in Selbach im Juli 2014 übernommen hat. Weithin sichtbar ist seine Milchtankstelle, die in einem Holzhäuschen vor Wohnhaus und Hof in der Birkenfelder Straße steht. Bis zu 150 Liter Rohmilch fasst der Edelstahltank, der sich im Inneren des Automaten befindet. Für einen Euro pro Liter können Kunden hier frische Rohmilch in Pfandflaschen oder mitgebrachte Gefäße einfüllen. „Es passen sogar Fünf-Liter-Kanister unter den Automaten“, erzählt der 39-Jährige, der gemeinsam mit Lebensgefährtin Katharina Laub (33) einen reinen Familienbetrieb führt, in dem auch der zehnjährige Sohn Niklas schon fleißig und mit viel Begeisterung mithilft.

Auf einen Blick Der 1. Juni ist traditionell der Internationale Tag der Milch beziehungsweise der Weltmilchtag. Diesen Tag gibt es bei der Unesco offiziell schon seit 1958, er wurde aber erst 2001 populär. Inzwischen findet er in mehr als 30 Ländern statt. Hier gibt es im Landkreis St. Wendel frische Milch: Knapp’s Milchtankstelle Birkenfelder Straße 14a 66625 Selbach Telefon: (0 68 75) 9371 97 de-de.facebook.com/pages/category/Food---Beverage-Company/Knapps-Milchtankstelle-664485646974215/ Obst und Gemüse Heckmann Birkenfelder Straße 2a 66640 Hirstein Telefon: (01 52) 26 97 41 79 obst-und-gemuese-heckmann.business.site Der Geburtstagshof Bleichbacher Mühle 1 66606 Leitersweiler Telefon: (0 68 57) 2 34 de-de.facebook.com/dergeburtstagshof Bioagrar Ostertal Stoll und Kempf GmbH In der Brombach 6 66606 Osterbrücken Telefon: (0 68 56) 9 00 60 www.martinshof.de

Durch Corona habe man viele neue Stammkunden gewonnen, sagt Knapp, der die Milchabgabestation im Dezember 2014 in Betrieb nahm. Alexander Fuchs aus Alsweiler, der gerade vorfährt, gehört zu den regelmäßigen Kunden der Milchtankstelle: „Ich komme etwa zwei Mal wöchentlich her und hole frische Milch. Sie ist sehr lecker und beim Preis kann man auch nicht meckern. Ich bringe immer wieder meine eigenen Flaschen mit und kaufe oft noch Joghurt oder andere Sachen“, berichtet Fuchs. Möglich macht dies eine weitere Besonderheit des Selbacher Hofes, denn dort werden in zwei weiteren Automaten noch reichlich andere regionale Lebensmittel angeboten. „Neben Wurst und Fleisch von unserem Betrieb gibt es auch Käse, Joghurt, Eier, Kaffee und vieles mehr von anderen lokalen Erzeugern“, sagt Katharina Laub. Zu einer Erweiterung des Sortiments habe man sich entschlossen, da die Käufer immer wieder danach gefragt hätten.

Starprodukt des Bauernhofes bleibt jedoch die Milch, von der monatlich etwa 1700 Liter an private Haushalte abgegeben werden. Dabei darf nur eine geringe Menge selbst vermarktet werden, der Rest geht an die Molkerei. Landwirt Jürgen Knapp weist darauf hin, dass man die Rohmilch frisch von der Kuh zur Abtötung von Krankheitserregern bei 60 Grad Celsius abkochen solle. Wichtig sei dies vor allem für Kinder, Schwangere, ältere und kranke Menschen. Aktuell sind in dem Betrieb in Selbach 114 Kühe für die Milchproduktion zuständig, gemolken wird mit Melkrobotern. Weitere 36 Tiere sind zurzeit trockengestellt. „Sie genießen ihren Jahresurlaub, das heißt sie regenerieren und bereiten sich auf die Geburt ihrer Kälber vor“, erzählt der 39-jährige Hofbesitzer.

Auch sonst liegen ihm seine Tiere am Herzen. Im modernen Stall des Anwesens gibt es sogar eine Feinverneblungsanlage, die den Kühen bei hohen Temperaturen das Leben erleichtert. Für die Zukunft wünscht sich Jürgen Knapp faire Milchpreise für die Erzeuger, höhere Auflagen hinsichtlich der von Umwelt- und Tierschutz verursachten Kosten, die sich jedoch nicht im von der Molkerei gezahlten Preis niederschlügen. Knapp ergänzt, dass er zumindest bei der Milch, die er über die Milchtankstelle abgebe, den Preis selbst festlegen könne. Seine Lebensgefährtin ist dankbar, dass es so viele Menschen gibt, die ihnen die Treue halten: „Das freut uns sehr und zeigt auch, dass sich die Menschen Gedanken machen.“

Eine wesentlich kleinere Version eines Milchautomaten kann man bei Obst und Gemüse Heckmann in Hirstein bewundern. Hier stellt die frische Milch lediglich eine Ergänzung der eigentlichen Produktpalette dar. „Es wurde immer wieder nach Milch gefragt. Eier, Nudeln und weitere regionale Produkte hatten wir schon länger im Sortiment. Seit einem Jahr bieten wir nun die Milch von Bauer Brassel in Albessen an. Sie ist wegen der Keime erhitzt, aber nicht haltbar gemacht und kann zehn Tage lang verzehrt werden. Das Gerät wird mit Zehn-Liter-Beuteln bestückt.“, sagt Betriebsleiter Oliver Heckmann. Auch hier wird umweltfreundlich mit Mehrwegflaschen gearbeitet, die die Kunden in der Regel immer wieder mitbringen und neu befüllen. Mit der Resonanz auf den Neuzugang ist Heckmann sehr zufrieden: „Die Leute sind begeistert, das ist ein Top-Produkt, das sehr gut ankommt.“

Der kleine Hof von Paul Baur ist in der Bleichbacher Mühle zwischen Grügelborn und Leitersweiler angesiedelt. Seine 30 Milchkühe verbringen ihre Tage auf der Weide unweit des Grundstücks. Da der 60-Jährige ebenfalls der Molkerei gegenüber im Wort steht, kann er lediglich sehr wenig Weidemilch abgeben: „Es kommen nur ein paar Bekannte vorbei, um Milch zu holen, gelegentliche Milchabgabe nennt man das mit dem Fachbegriff. Die Leute klingeln dann, wir füllen ihnen die Rohmilch in mitgebrachte Flaschen ab und gezahlt wird über ein Kässchen.“ In Nicht-Corona-Zeiten richtet die Familie auch Kindergeburtstage aus, bei denen die Kinder den Alltag auf einem Bauernhof erleben können.

Bei der Bioagrar Ostertal Stoll und Kempf GmbH, die auf dem Martinshof in Osterbrücken beheimatet ist, dreht sich alles um das Kernprodukt, die Ziegenmilch. „Wir bieten Ziegenmilch, Frischkäse, Joghurt und, wenn es die Milchkapazitäten hergeben, auch wieder Ziegencamenbert an, alles Bioland zertifiziert“, erläutert der 27-jährige Landwirtschaftsmeister Martin Stoll aus Hoof, der Gesellschafter ist und den Betrieb gemeinsam mit Gerhard Kempf führt.

Stammkunde Alexander Fuchs kommt zwei Mal wöchentlich zu Knapp’s Milchtankstelle. Foto: Jennifer Fell

Jürgen und Niklas Knapp mit Lieblingskuh Rotkäppchen auf ihrem Hof in Selbach. Foto: Jennifer Fell

Bei Obst und Gemüse Heckmann in Hirstein gibt es pasteurisierte Milch vom Automaten. Foto: Jennifer Fell

Der 27-jährige Landwirtschaftsmeister und Gesellschafter Martin Stoll füttert die Ziegen auf dem Martinshof in Osterbrücken. Foto: Jennifer Fell