Interview Pfarrer Klaus Leist : „Ich könnte mir Frauen als Priesterinnen vorstellen“

Nimmt neben Sarah Henschke aus Nonnweiler als einziger Saarländer am Synodalen Weg teil. Foto: Kirchengemeinde

St. Wendel Pfarrer Klaus Leist aus der Pfarreiengemeinschaft St. Wendel ist einer von 230 Mitgliedern der Synodalversammlung, die an diesem Donnerstag in Frankfurt am Main erstmals in dieser Form zusammengekommen ist. Das neue Format gibt dem Pastor Hoffnung darauf, dass die Kirche eine „offene und einladende Institution“ bleibt.

Herr Leist, was erhoffen Sie sich von den drei Tagen in Frankfurt?

LEIST Ich fahre mit Freude hin – aber auch mit Erwartungen, Hoffnungen und einer Vision, dass sich etwas Gutes und Positives verändert, zum Wohl und zum Heil der Menschen. Mit der Hoffnung, dass wir Ergebnisse erzielen, die auch in den Pfarreien und Gemeinden umgesetzt werden.

Info Die Synodalversammlung setzt sich paritätisch zusammen aus den 69 Mitgliedern der deutschen Bischofskonferenz, alle Diözesal- und Weihbischöfe, 69 Mitglieder aus dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken, 27 Priester, die aus den jeweiligen Priesterräten der 27 deutschen Bistümer gewählt werden. Pastorale Berufsgruppen wie Diakone, Pastoral- und Gemeindereferenten. Insgesamt werden aus dem Bistum Trier zehn Vertreter zugegen sein, aus dem Bistum Speyer vier Vertreter.

Der Synodale Weg geht zurück auf die sogenannte MHG-Studie aus dem Jahr 2018. Eine Studie zum sexuellen Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige. Was können sich die Opfer und ihre Angehörigen von diesem Reformprozess jetzt konkret erhoffen?

LEIST Sexueller Missbrauch ist ein großes Verbrechen, das in der Kirche keinen Platz haben darf. Die Kirche hat bereits in den letzten zehn Jahren daran gearbeitet. Aber es muss weitergehen. Die präventiven Maßnahmen müssen weitergeführt werden.

Aber was soll sich konkret ändern?

LEIST Ich habe in den letzten zehn Jahren mit zwei Missbrauchsopfern gesprochen, die sich an mich gewandt hatten. Es ist ganz wichtig, dass wir ihnen zuhören und auch Glauben schenken. Und versuchen, die Situation dieser Menschen zu verstehen.

Ja, aber das ist schon lange Konsens. Warum kann sich die Bischofskonferenz bislang nicht auf ein ausnahmsloses Beschäftigungsverbot für sexuell straffällig gewordene Priester einigen?

LEIST Ich kann jetzt nur für unser Bistum sprechen: Zunächst einmal gilt es, die Sache zu prüfen. Wenn festgestellt ist, dass ein Priester Missbrauch begangen hat, dann muss er sowohl nach dem Strafgesetzbuch als auch von der Kirche bestraft werden.

Und da verhängt das Bistum Trier auch konsequent ein Beschäftigungsverbot?

LEIST In unserem Bistum ist das so: Wenn ein sexueller Missbrauch gemeldet wird, wird der Priester gehört. Und wenn festgestellt wird, dass er sexuellen Missbrauch begangen hat, dann wird er sofort von seinen priesterlichen Pflichten entbunden. Er darf den Dienst also nicht mehr ausüben. In unserem Bistum und deutschlandweit sind mehrere Priester in den letzten Jahren aus dem Klerikerstand entlassen worden.

Wieso spricht die Bischofskonferenz kein Machtwort, damit das zum Standard wird?

LEIST Darüber, wie das in den einzelnen Bistümern gehandhabt wird, habe ich keine Kenntnis. Ich kann nur sagen: Eine Person, die ein solches Gewaltverbrechen begeht, hat im Priesteramt nichts mehr verloren.

Was ist mit Entschädigungen? Man hatte sich nach September zunächst auf mindestens 10 000 Euro als Grundentschädigung pro Person geeinigt. Mitte November wollte man dann von konkreten Zusagen nichts mehr wissen. Warum tut sich die Katholische Kirche mit diesem Thema so schwer?

LEIST Ich bin dafür, dass man die Opfer gut entschädigt.

Teilweise sind aber nur 5000 Euro pro Person geflossen. Das ist doch beschämend.

LEIST Ich denke, man muss da auch auf den jeweiligen Fall schauen. Was ein Mensch beispielsweise noch an konkreter Hilfe braucht. Ob es längerfristiger psychologischer Hilfe bedarf, etc. Das sollte man mit Ärzten und Fachleuten prüfen. Aber ich bin dafür, dass man großzügig hilft.

Bischof Stephan Ackermann sprach davon, Entschädigungen aus Kirchensteuermitteln zu finanzieren. Das ist doch ein Schlag ins Gesicht der Gläubigen!

LEIST Ich lehne diesen Vorschlag von Bischof Ackermann ab. Das tut auch der Großteil der Gläubigen.

Wird man sich bis Samstag auf eine Alternative einigen können?

LEIST Der Synodale Weg ist auf zwei Jahre angelegt. Ich würde darum bitten, der Versammlung Zeit zu geben, ihre Arbeit zu tun.

Aber hatten Sie nicht schon genug Zeit? Die Missbrauchsfälle sind ja nicht erst gestern bekannt geworden.

LEIST Ja, das ist richtig. Aber man muss der Versammlung die Chance geben, ausführlich darüber zu diskutieren. Schnellschüsse bringen uns nicht weiter. Wichtig ist, dass sich jetzt ein anderes Format mit diesen Dingen befasst. Dass sich Bischöfe und Laien auf Augenhöhe zuhören.

Die MHG-Studie hat unter anderem ergeben, dass der Zölibat, also sexuelle Enthaltsamkeit von Geistlichen, Missbrauch begünstigen könnte. Warum hält die Katholische Kirche noch an diesen veralteten Strukturen fest?

LEIST Zunächst einmal ist es eine Lebensform, die sich über Jahrhunderte hinweg bewährt hat. Ich wehre mich dagegen, diese Lebensform schlechtzureden und grundsätzlich in Zweifel zu ziehen. Den Zölibat zu leben hat Höhen und Tiefen. Das ist auch bei Partnerschaften so. Ich lebe ja auch zölibatär.

Und das empfinden Sie nicht als Belastung?

LEIST Ich bin jetzt im 32. Jahr Priester. Habe mich sieben Jahre lang darauf vorbereitet. Es ist eine Lebensform, die ich für meinen persönlichen priesterlichen Dienst als optimal ansehe.

Aber wenn die Studie zu dem Ergebnis kommt, dass das der Zölibat ein möglicher Risikofaktor hinsichtlich sexuellem Missbrauch ist, müssen doch bei Ihnen die Alarmglocken schrillen.

LEIST Dann nennen Sie mir doch die Faktoren, die in anderen Berufsgruppen dazu führen, dass sich Menschen an Schutzbefohlenen vergehen! Oder bei Frauen und Männern, die die Kinder missbrauchen.

Natürlich gibt es Missbrauch auch in anderen Kontexten. Aber bleiben wir doch bitte bei der Katholischen Kirche. Sie sehen zwischen Zölibat und Missbrauch also keinen Zusammenhang?

LEIST Nein, keinen direkten. Wer sich an Kindern und Jugendlichen sexuell vergeht, der ist krank. Und dieses Krankheitsbild finden Sie in allen möglichen Lebensformen.

Also für immer Zölibat?

LEIST Ich wäre sehr wohl dafür, dass es auch andere Formen des Priesterseins in der Katholischen Kirche gibt. Beispielsweise verheiratete Priester oder Priester auf Zeit. Es gibt ja das nach dem zweiten vatikanischen Konzil vorgeschlagene Modell „Viri probati“, das Modell der bewährten Männer. Also dass Männer, die sich in Beruf und Ehe bewährt haben, die Möglichkeit haben, sich zum Priester weihen zu lassen.

Gibt es keine Frauen, die sich bewähren können? Warum sträubt sich die Kirche so gegen die Priesterinnenweihe?

LEIST Ich persönlich könnte mir Frauen als Priesterinnen vorstellen. Allerdings muss es theologisch klar sein, dass das möglich ist. Die Kirche ist kein Verein, in dem man einfach so die Satzungen ändern kann. Wir haben ja auch die Tradition. Und die Tradition sagt bisher: Nur Männer können die Priesterweihe empfangen.

Aber die Zeiten ändern sich. Wenn die Kirche nicht all ihre Mitglieder vergraulen will, muss sie sich doch auch ein Stück weit an neue Prozesse anpassen. Oder nicht?

LEIST Ja, aber in diesem Punkt können wir als Synodalversammlung nur Formulierungen einbringen. In Themen der Weltkirche, sprich beim Zölibat oder der Priesterweihe für Frauen, entscheidet Rom.

Auf welchen Ebenen kann der Synodale Weg denn überhaupt etwas bewirken?