Kommunalpolitik Zeyer führt weiter CDU-Stadtverband in St. Wendel

Zu den weiteren Stellvertretern wurden Elisabeth Krob, Sebastian Schorr, Andreas Leyerle und Christian Bucher gewählt. Zur Neuwahl des Vorstandes hatten sich über 100 Mitglieder in der Sport- und Kulturhalle in Bliesen versammelt. An der Versammlung nahmen neben Bürgermeister Peter Klär, Landrat Udo Recktenwald auch der CDU-Generalsekretär Frank Wagner sowie weitere Abgeordnete teil.