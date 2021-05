Pandemie im Landkreis St. Wendel : Inzidenz bleibt unter 100

St. Wendel Ein Sprecher des Gesundheitsamts St. Wendel meldet am Mittwoch zehn Corona-Neuinfektionen.

Knapp im zweistelligen Bereich lag am Mittwoch die Zahl der bekannt gewordenen Neuinfektionen. Ein Sprecher des Gesundheitsamts berichtet von zehn neuen Corona-Fällen. Die Betroffenen leben in den Gemeinden Freisen (2), Marpingen (3), Namborn (2) und Nonnweiler (2) sowie in der Kreisstadt St. Wendel (1).