Pandemie im Landkreis St. Wendel : Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter

St. Wendel Und bleibt unter der 100-Marke. Seit Beginn der Pandemie sind im St. Wendeler Land insgesamt 998 Fälle von Corona bekannt geworden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis St. Wendel sinkt weiter. Am Samstag lag sie bei 93,1 Fällen pro 100 000 Einwohner (Wert am Freitag: 98,84). Das berichtet ein Sprecher des Gesundheitsamts. Zudem verkündet er weitere Corona-Fälle. Zehn Neuinfektionen sind demnach bekannt geworden. Die Betroffenen leben in den Gemeinden Nonnweiler (3), Freisen (1) und Namborn (1) sowie in der Kreisstadt St. Wendel (5).