Pandemie im Landkreis St. Wendel : Gesundheitsamt meldet zehn neue Corona-Fälle

St. Wendel Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis St. Wendel nunmehr 1038 Infektionen mit dem Virus bekannt.

Im Vergleich zum Vortrag ist die Zahl der Neuinfektionen etwas gesunken. Ein Sprecher des Gesundheitsamts meldet am Donnerstag zehn Corona-Fälle. Die Betroffenen leben seinen Angaben zufolge in den Gemeinden Tholey (2), Oberthal (1), Freisen (1), Nonnweiler (1) und Nohfelden (1) sowie in der Kreisstadt St. Wendel (4).