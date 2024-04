Workshop in St. Wendel Ausflug in die Welt der Tapas: Von Albondiga bis Tortilla (mit Rezepten)

Als Teil des Projekts Smart Village lädt die Wirtschaftsförderung St. Wendeler Land regelmäßig zu Koch- und Backworkshops, bei denen Interessierte etwa die arabische oder die indische Küche, das Fermentieren oder das Brotbacken kennenlernen. Am vergangenen Samstag standen unter der Überschrift „Tapas Tag“ 14 spanische Spezialitäten im Vordergrund.

Alle neun Teilnehmerinnen und Teilnehmer sitzen um den großen Tisch in der Lehrküche des Kultur- und Bildungsinstituts St. Wendel und lauschen den Ausführungen der erfahrenen Köchin Ellen Buschauer, die die einzelnen Rezepte, die man in den folgenden vier Stunden in Angriff nimmt, kurz vorstellt.