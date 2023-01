Anfang März : Kaufhauskette Woolworth eröffnet neue Filiale in St. Wendel

Foto: Woolworth

St. Wendel Anfang März eröffnet die elfte Woolworth-Filiale im Saarland – im Landkreis St. Wendel. Es werden noch Arbeitskräfte gesucht.

Während etliche Mitarbeiter von Galeria weiterhin um die Zukunft ihrer Arbeitsplätze bangen müssen, setzt die Kaufhauskette Woolworth ihre Expansion stetig fort. Zehn Filialen zählt das Unternehmen mit Sitz in Unna (Nordrhein-Westfalen) derzeit im Saarland.

Woolworth in St. Wendel: Eröffnung am 2. März in Bliesen

Anfang März soll die elfte Filiale hinzukommen – im St. Wendeler Stadtteil Bliesen. Das teilte das Unternehmen auf seiner Website mit. Eröffnet wird die Filiale demnach am 2. März in der Kirchstraße 3a. Es ist die erste Woolworth-Filiale im Landkreis St. Wendel. Für die Filiale in Bliesen sind aktuell auch mehrere Stellen ausgeschrieben.

Über 550 Woolworth-Filialen in ganz Deutschland

Deutschlandweit hat die Woolworth GmbH nach eigenen Angaben mehr als 550 Kaufhäuser. Seit 1879 ist Woolworth im Discount-Einzelhandel tätig. Das Sortiment umfasst Waren des täglichen Bedarfs von Dekorations- und Haushaltsartikeln über Elektro-, Drogerie und Geschenkartikeln bis hin zur Bekleidung für die ganze Familie. Mittelfristig möchte das Unternehmen 1000 Filialen in Deutschland eröffnen und ist daher auch immer auf der Suche nach frei stehenden Ladenflächen.

