Die Kolumne zum Wochenende Osterkrone, Hilfe und Kompetenz

Schick ist sie geworden, die Osterkrone, die nun wieder den Brunnen auf dem St. Wendeler Schloßplatz schmückt. In liebevoller Handarbeit vom Team um Christa Wiese aus Draht, ungezählten Thuja-Zweigen und genau 2500 Hühner- und Gänseeiern gefertigt, ist sie Bote des Ostermarktes. Der eröffnet am kommenden Wochenende den städtischen Veranstaltungs- und Marktreigen unter freiem Himmel – also unmittelbar am ersten Wochenende nach dem Frühlingsbeginn am kommenden Montag. Auch wenn der etwas unverhofft daherkommende Schneefall zu Anfang dieser Woche gezeigt hat, dass der Winter sich noch nicht ganz geschlagen gibt. Apropos geschlagen – das hat auch die Flutkatastrophe im Ahrtal vor zwei Jahren. Und zwar Wunden. In die Natur ebenso wie in die Seelen der Menschen dort. Viele von ihnen haben nicht nur Hab und Gut verloren, sondern auch Freunde und Bekannte. Etwa in Heimersheim, wo damals das St. Wendeler THW zur Hilfe eilte. Für sie steht an der Osterkrone eine Spendenbox bereit – beziehungsweise findet sich dort ein Osterhase, der sozusagen Spenden sammelt. Eine gute Sache. Eine gute Sache war auch, dass meine beiden St. Wendeler Reporter-Kolleginnen von der Gemeinschaftsschule Theley eingeladen wurden, um aus ihrem Arbeitsalltag zu berichten. Dabei ging es letztlich auch darum, die Medienkompetenz der Schüler zu fördern. Und die ist heutzutage enorm wichtig, um in der Flut an zugänglichen Informationen zwischen Wahrheiten, Halbwahrheiten und alternativen Wahrheiten unterscheiden zu können. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende.