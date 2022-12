Die Wochenkolumne der St. Wendeler SZ-Redaktion : Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch

Besinnliche Tage für die einen, Arbeit für die anderen.

Liebe Leser, es ist vollbracht. Zumindest für mich war es das in diesem Jahr. Diese Kolumne noch sowie zwei, drei weitere Artikel, die ich noch zu schreiben habe, dann ist das Arbeitsjahr 2022 Geschichte. Denn zwischen den Jahren habe ich frei. Das geht allerdings nur, weil ich zwei nette Kolleginnen haben, die sich sozusagen opfern und arbeiten gehen, wenn – zumindest gefühlt – alle anderen frei haben. Doch sie sind nicht die einzigen. Polizisten, Pfleger, Sanitäter, Versorger, Apotheker, Verkäufer und viele andere mehr teilen ihr Schicksal – damit Leute wie ich und vielleicht auch Sie eine besinnliche Weihnachtszeit erleben können. Dafür sei an dieser Stelle einmal von Herzen Danke gesagt. Allen – den Arbeitenden und den Urlaubern, aber auch den Kindern, Rentnern und allen dazwischen – wünsche ich Frohe Weihnachten und ein paar schöne Tage im Kreis der Familie, beziehungsweise im Kreis ihrer Lieben (muss ja nicht immer identisch sein). Zudem wünsche ich bereits jetzt allen einen guten Rutsch, kommen Sie gesund ins neue Jahr. Und so Gott will, lesen wir uns 2023 an dieser Stelle wieder.