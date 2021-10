Unsere Woche in St. Wendel : Unsere Demokratie funktioniert

Die Bundestagswahl hat eines gezeigt: Alle haben das Votum akzeptiert – so knapp es auch war.

Die Wähler haben am Sonntag über die Zusammensetzung des neuen Bundestages entschieden. Die einen Politiker freuen sich, die anderen sind traurig. Aber alle haben das Votum akzeptiert. Schon am Wahlabend. Bisher immer eine Selbstverständlichkeit in Deutschland. Und das ist so geblieben. Wie wohltuend.