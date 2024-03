Was tun, um guten Nachfolger als Firmenchef zu finden? Wo Globus-Seniorchef Bruch und SPD-General Limbacher jetzt gemeinsame Sache machen

Der Generationswechsel im Mittelstand ist in vollem Gange. Doch die Staffelübergabe ist in vielen Fällen schwierig, vor allem, wenn kein geeigneter Nachfolger aus der eigenen Familie bereit steht. Rund 560 000 von insgesamt 3,8 Millionen kleinen und mittleren Unternehmen suchen nach Angaben der bundeseigenen Förderbank KfW bis 2026 einen Nachfolger an der Spitze. Der Einstieg einer geeigneten Führungskraft aus der Firma selbst scheitert oft am Kaufpreis.