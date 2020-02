Schnee im St. Wendeler Land : Umgestürzte Bäume, feststeckende Laster und Stromausfall

St. Wendel Heftige Schneefälle haben am Donnerstagnachmittag den Verkehr im St. Wendeler Land stellenweise zum Erliegen gebracht. Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee fielen. Auch in der Nacht zum Freitag wurden die Feuerwehren im Landkreis St. Wendel zu umgestürzten Bäumen, welche die Fahrbahnen blockierten, alarmiert.

Nach Angaben des Brandinspekteurs Dirk Schäfer, war der Landkreis St. Wendel im Einsatzaufkommen am stärksten betroffen. In allen Kommunen mussten die Feuerwehren ausrücken.

Ab Mittag bis in die Abendstunden schneite es im Landkreis fast ununterbrochen. Durch die enorme Schneelast und die aufgeweichten Böden, bedingt durch den Regen der vergangenen Tage, konnten viele Bäume der Last nicht mehr standhalten.

Unabhängig der wetterbedingten Einsätze arbeitete die Feuerwehr Nohfelden einen Brandmeldealarm in einem Gastronomiebetrieb in Gonnesweiler ab. Ab etwa. 18.15 Uhr fiel der Strom in den Ortsteilen Bosen, Neunkirchen/Nahe, Eiweiler, Selbach und Walhausen aus. Die Stromversorgung war gegen 19 Uhr wiederhergestellt. Auch in Bereichen der Gemeinde Nonnweiler fiel zeitweise der Strom aus, so Schäfer weiter.