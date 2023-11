Schnee im St. Wendeler Land Busverkehr wurde eingestellt

Vor allem im Bereich der Freisener Höhe war der Verkehr nur eingeschränkt möglich. Auch die St. Wendeler Polizei meldet dort einen Schwerpunkt der Behinderungen. Genau wie die Strecke zwischen Gronig und Selbach, die zeitweise gesperrt war. Dort hatte sich ein Laster festgefahren, es drohte Schneebruch. Immer wieder rutsche kreisweit ein Auto in den Graben, die Unfälle hielten sich aber in Grenzen, so ein Polizei-Sprecher. Bis 15.30 Uhr verzeichnete die St. Wendeler Polizei keine Verletzten.