Auf Gegenfahrbahn unterwegs : Motorradfahrer kollidiert mit Auto - Fahrer schwerverletzt

Winterbach/Alsweiler Zwischen Winterbach und Alsweiler kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Die Straße musste für längere Zeit voll gesperrt werden.

Ein Motorradfahrer wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Auto zwischen Winterbach und Alsweiler auf der B 269 am Donnerstagmorgen schwer verletzt. Der Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden, teilt die Polizei mit.

Das Auto, mit dem der Motorradfahrer zusammenstieß, wollte in Höhe der Ampelanlage von einem Feldweg aus kommend, links in Richtung Alsweiler abbiegen.

Motorradfahrer fährt auf Gegenfahrbahn

Laut Polizei hat dies das erste Auto der wartenden Schlange dem abbiegenden Fahrer ermöglicht. Doch als der Fahrer am Abbiegen war, scherte der Motorradfahrer aus der Schlange vor der Ampel aus und fuhr verbotenerweise auf der Gegenfahrbahn an den wartenden Autos vorbei. Hierbei kam es zu dem Zusammenstoß mit dem abbiegenden Auto.

An den am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstanden hohe Sachschäden. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall wurden aufgenommen und dauern weiter an. Die B 269 musste zwischen Winterbach und Alsweiler längere Zeit voll gesperrt werden.