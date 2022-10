Wochenkolumne : Gute Reise und bis zum Frühjahr

Wenn die Kraniche im Herbst nach Süden ziehen, kommt bei SZ-Redakteur Thorsten Grim immer etwas Melancholie auf. Anders ist es im Frühjahr.

Ich liebe ihr Trompeten, das oft erst in den späten Abendstunden vom nächtlichen Firmament herab ans Ohr dringt. Nur bei wolkenlosem Himmel und Mondschein kann man sie dann sehen – oder zumindest ihre Umrisse erkennen. Und die typische V-Form, die sie bilden, wenn sie sich auf den Weg gen Süden machen, wo Frankreich, Spanien und auch Nordafrika ihre Reiseziele sind. Manchmal sieht man sie auch bei Tageslicht über dem St. Wendeler Land. Oftmals dann, wenn sie sich treffen, wenn verschiedene Gruppen von Kranichen – denn um diese tollen Tiere geht es – aus verschiedenen Himmelsrichtungen zusammenkommen, trompetend umeinander kreisen, sich zu größeren Gruppen zusammenballen, sich wieder entzerren, bis sie sich schließlich gemeinsam auf den Weg in wärmere Gefilde machen. Wobei ich mich immer frage, wie die Vögel sich eigentlich für ihre Reise verabreden. Telefonisch oder in sozialen Medien etwas ausmachen, fällt ja wohl flach. Jedenfalls schaue ich dann immer etwas sehnsuchtsvoll gen Himmel und beneide die gefiederten Reisevögel ein wenig. Weil sie ihren Winter nicht in unseren nur manchmal winterlich kalten, dafür aber oft klatschnassen Breiten verbringen müssen. Ich muss zugeben, ich fühle mich dann auch immer etwas melancholisch. Ganz anders ist es allerdings im Frühjahr um mein Gefühlsleben bestellt, wenn die Kraniche zurückkehren. Denn dann weiß ich, dass auch der Frühling nicht mehr fern ist, dass das Leben zurückkehrt und die dunkle Jahreszeit endet. Darauf freue ich mich schon jetzt.