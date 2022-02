Jugend debattiert : Schülerinnen diskutierten erfolgreich

St Wendel Am Gymnasium Wendalinum waren drei Schülerinnen erfolgreich beim Wettbewerb „Jugend diskutiert“. Das Thema: Sollen Naturwissenschaften geschlechtergetrennt unterrichtet werden? „Jugend debattiert“ ist ein bundesweit ausgerichteter Wettbewerb, der Schülern die Möglichkeit bietet, über Probleme und Streitfragen zu diskutieren.

Am Gymnasium Wendalinum gibt es bereits seit mehreren Jahren eine Arbeitsgemeinschaft zur Vorbereitung auf diese Diskussionsrunden, die von Lehrerin Simone Maurer geleitet wird. Das teilt ein Schulsprecher mit. In diesem Jahr konnten gleich drei Schülerinnen des Wendalinum durch gute Vorbereitung und starke Argumente von Ebene zu Ebene überzeugen.

Die verschiedenen Ebenen bei „Jugend debattiert“ unterscheiden sich dabei vor allem durch die Tiefgründigkeit und Komplexität der Fragen. Auf regionaler Ebene wurde dieses Jahr beispielsweise in der Sekundarstufe I die Frage nach geschlechtergetrenntem Unterricht in den Naturwissenschaften debattiert. Diese Frage lässt wenig Spielraum und gibt eine recht klare Richtung für den Verlauf der Debatte vor. Dieser geringe Spielraum steht deutlich im Kontrast zu der sehr weit gefassten Frage, ob künstliche Intelligenz zur Leistungsbewertung bei zentralen Abschlussprüfungen zugelassen werden sollte, die im Bundeswettbewerb debattiert wurde, heißt es vonseiten der Schule weiter.

Johanna Klos, eine der Teilnehmerinnen des Wendalinum, schaffte es in der Sekundarstufe I bis in den Bundeswettbewerb: „Ich durfte dieses Jahr zum ersten Mal auf allen Ebenen mit ihren Seminaren teilnehmen und bin sehr froh, dass ich diese Erfahrungen sammeln konnte. Für mich kam der Landessieg und die damit verbundene Teilnahme am Bundeswettbewerb sehr überraschend und ich bin mehr als stolz auf meine Leistungen.“