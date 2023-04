Klimawandel verstehen lernen Wendalinum-Schüler auf digitaler Klimaexpedition

Auf diese und weitere Fragen von Jugendlichen der Klassenstufe zehn des Gymnasiums Wendalinum sowie des Seminarfaches „Nachhaltigkeit“ gab Michael Geisler von der Geoscopia Umweltbildung Bochum Antworten. Mithilfe von Satellitenbildern und neuen Medien stellte er die Thematik dar und hinterfragte mit den Teilnehmern eigene Verhaltensweisen kritisch, wie ein Sprecher der Schule in einer Presseveröffentlichung schreibt. Gemeinsam begaben sich Geisler und die Schüler auf eine virtuelle Reise in die entlegensten Regionen der Erde. Dabei lernten die Schüler unter anderem, dass sich bereits in Europa beginnen, Wüsten zu bilden. Überraschend war die Erkenntnis, dass das eigene Konsumverhalten diese Entwicklung unterstützt, aber auch die Feststellung, dass jeder mit der Anpassung der eigenen Lebensweise einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben, Lösungen herbeiführen und so einen Teil zur Verlangsamung des Klimawandels beitragen kann.