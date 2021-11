Saarländischer Astronaut muss sich weiter gedulden : Weltraumflug von Matthias Maurer abermals verschoben

Der Start-Krimi geht in die nächste Runde: Nach SZ-Informationen wird sich die Mission des saarländischen Astronauten Matthias Maurer wieder verschieben.

Bereits vor zwei Tagen verkündete die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa, dass der für Mittwoch geplante Start auf Samstag, 6. November, 23.36 Uhr Ortszeit in den USA – also in Deutschland Sonntagmorgen um 4.36 Uhr verlegt werden muss. Es gebe ein „kleineres medizinisches Problem“ bei einem der vier Crew-3-Mitglieder, hieß es. Ob dieses nun behoben ist, ist unklar. Sicher ist nur: Die Rakete wird auch am Wochenende nicht abheben. Als Grund nennen die Verantwortlichen dieses Mal das „dynamische Wetter“ im Atlantik.