So wird der Weltgebetstag im St. Wendeler Land begangen Es geht um das Band des Friedens

Etwas über andere Länder und Kulturen erfahren – das ist etwas, das Rosemarie Schmidt all die Jahre bei den Vorbereitungen zum Weltgebetstag (WGT) genossen hat. Dieses Mal allerdings wurde die Schriftführerin der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) im Dekanat St. Wendel, das in etwa den Landkreis umfasst, mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Denn dieses Mal sind es Frauen aus Palästina, die die Feier vorbereitet haben. Lange vor den Kämpfen im Gaza-Streifen wurde das Land für 2024 ausgewählt. Es ist Tradition, dass der Weltgebetstag, der in mehr als 150 Ländern jährlich am ersten Freitag im März begangen wird, jeweils eine andere Nation in den Fokus rückt und ökumenische Frauen-Gruppen vor Ort, diesen Tag gestalten und gleichzeitig wichtige Anliegen zur Sprache bringen.