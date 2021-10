Das müssen Besucher wissen : St. Wendel plant Weihnachtsmarkt ganz ohne Corona-Einschränkungen

Der Weihnachtsmarkt in St. Wendel kann voraussichtlich ohne Corona-Einschränkung stattfinden. Foto: B&K/Bonenberger/

St. Wendel Der Weihnachtsmarkt in St. Wendel gehört zu den schönsten Deutschlands. In diesem Jahr könnte er dank einer neuen Corona-Verordnung im Saarland wieder wie „früher“ stattfinden.

Mehrfach hat das Reportermagazin Geo den Budenzauber im nördlichen Saarland unter die Top Ten gewählt. 2019 schlängelten sich täglich bis zu 12 000 Besucher durch die das romantische Städtchen, das sich zur Adventszeit in ein lebendiges, mittelalterliches Dorf verwandelt. Ein Jahr später musste der Budenzauber in St. Wendel wegen der Corona-Pandemie ins Wasser fallen. Große Hoffnungen setzen Veranstalter daher auf das Jahr 2021. Ob der Weihnachtsmarkt in St. Wendel diesen Dezember stattfinden kann, war lange unklar.