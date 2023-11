Weihnachtsmärkte im Landkreis St. Wendel Es weihnachtet wieder in der Region

Tholey Schaumberger Bergweihnachten am Wochenende, 2. und 3. Dezember, auf dem Schaumbergplateau. Eröffnung am Samstag um 16 Uhr. Geöffnet sind die Stände am Samstag in der Zeit von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag in der Zeit von 13 bis 19 Uhr.