Dreifach-Vorstellung Wenn der Landkreis es extra regnen lässt

Udo Recktenwald (CDU) kann Ironie. Denn die Gäste, die sich zur offiziellen Eröffnung des Wasserspielplatzes am Bostalsee eingefunden hatten, begrüßte der Landrat „bei herrlichem Wetter“. Dabei prasselten seit Stunden unablässig Tropfen herab – wie bestellt. „Es geht ums Wasser, darum lassen wir es regnen“, erklärte der Landrat kurzerhand. Böigen Wind gab es obendrein, was Recktenwald jedoch eine kleine Einlage verdarb. Denn nachdem das himmlische Kind dem gelben Flossi (dazu später mehr) den Ball aus der Hand geblasen hatte, wollte Recktenwald sein fußballerisches Können unter Beweis stellen. Mit dem Ergebnis, dass der Ball im See landete – was aber nicht an der ausgefeilten Schusstechnik lag, sondern am heftigen Gegenwind.