Kolumne Apropos Politik auf der Showbühne

Nach dieser Nacht und dieser Nachricht frage ich mich, ob so etwas in Deutschland auch vorstellbar wäre. Man nehme an, Helene Fischer würde sich für Roland Habeck aussprechen – hätte er damit die Stimmen der Fischer-Fans sicher? Oder wenn Elyas M’Barek ein glühender SPD-Anhänger wäre, würden dann mehr weibliche, junge Wähler ihre Stimme Olaf Scholz geben? Das alles ist für mich schwer vorstellbar. Zumal in den USA traditionell mehr Show zum Wahlkampf gehört als in Deutschland. Auch wenn man manchmal das Gefühl hat, das könnte in Deutschland auch darauf hinauslaufen, hoffe ich doch, dass es bei uns weiterhin mehr um gute Politik und um das Wohl der Bürger geht als um Unterhaltung.