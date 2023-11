Kolumne Apropos Was ist die Hälfte des Saarlandes wert?

Der frühere Illinger Bürgermeister Armin König vermutet, dass „der Peter ja nie über St. Wendel hinausgekommen ist“, sonst hätte er so einen „Quatsch“ nicht erzählt. „Das ist billige Sprücheklopperei. Da überschätzt Peter Klär die Rolle von St. Wendel aber gewaltig. Ein solcher Satz wäre Klaus Bouillon bestimmt nicht über die Lippen gekommen“, meinte Armin König weiter. Ui, das war deutlich. König hat auch einen guten Rat für Peter Klär: „Wenn ohne St. Wendel im Saarland die Hälfte fehlt, wie viele Prozent gesteht der Peter dann allen anderen zu? Ich empfehle, öfter mal über den Tellerrand oder den eigenen Kirchturm hinauszuschauen. Das Weltkulturerbe in Völklingen ist ein Hammer, Saarbrücken ist Landeshauptstadt mit vielen wichtigen Institutionen und starker Kultur. Homburg ist Unistadt. Saarlouis galt lange als heimliche Hauptstadt und hat immer noch Charme, in Perl residiert Drei-Sterne-Koch Christian Bau. Und unser kleines Illingen ist seit einem Viertel Jahrhundert im Städtebau und der Kultur illiptisch innovativ, um nur einige zu nennen.“ Probleme habe St. Wendel übrigens auch: „Da ist schon lange nicht mehr alles Gold, was glänzt. Ich bin dort ziemlich oft, deshalb weiß ich das. Es gilt die alte Weisheit: Auch andere Mütter haben schöne Töchter.“ Vielleicht sogar die schöneren.