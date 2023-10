Wendelswoche Mit einem Hörspiel in die Wendelswoche

Premiere einen Tag vor Beginn der Wendelinus-Wallfahrtswoche. Zur Einstimmung auf die diesjährigen Pilgertage bis zum 24. Oktober ist das Historienhörspiel „Die Kraft der Demut oder die Geburt des St. Wendeler Landes“ von Manfred Peter in der Wendelinus-Basilika aufgeführt worden. Der Autor, der am Freitag einen Schlaganfall erlitt, ist via Kamera in einem Krankenhaus in Luxemburg zugeschaltet. In fünf Akten erzählt er den 25 Besuchern die Lebensgeschichte des heiligen Wendelin.