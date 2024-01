Warum die guten Vorsätze immer scheitern Das Unmögliche möglich machen

Psychologen wissen längst, dass die meisten Vorsätze schon im Januar verpuffen, dann nämlich, wenn man für seine selbst gesteckten, hohen Ziele tatsächlich Opfer bringen muss. Wenn man aber schon etwas verändern will – an sich oder seiner Umwelt –, kann man damit genauso an jedem anderen Tag im Jahr beginnen. Wichtig, sagen Psychologen, sind die Motivation und ein detaillierter und realistischer Plan, damit man seine Ziele auch erreichen kann. Denn je größer die Ansprüche an die Selbstverbesserung, desto größer auch die Chance, zwischendrin frustriert aufgeben zu müssen. Aber der Mensch denkt eben gerne, dass er das Unmögliche möglich machen kann und das schlagartig. „Unrealistisch optimistisch“, nennen das Psychologen.