Kriminalität Warnung vor Einbrüchen in der dunklen Zeit

Es ist seit Jahren immer wieder feststellbar: Mit der dunklen Jahreszeit steigen die Einbrüche in Wohnhäuser gegenüber den Vormonaten an. Deshalb gehen die Seniorensicherheitsberater im aktuellen Monatsbeitrag erneut (ebenso bereits in den Vorjahren) auf diese Problematik ein. Im Deliktsbereich des Wohnungseinbruchsdiebstahls sind die Fallzahlen ausweislich der polizeilichen Kriminalstatistik des Landespolizeipräsidiums (LPP) Saarland im Jahr 2022 um elf Fälle angestiegen, wie es in einer Pressemitteilung weiter heißt. Dabei ist aber zu bedenken, dass in 2021 Corona die Fallzahlen noch stark reduziert hatte. Im Jahr 2019 waren im Landkreis noch 67 Wohnungseinbrüche zu verzeichnen gewesen. In 471 Fällen (46,8 Prozent) aller Wohnungseinbruchsdiebstähle im Saarland scheiterten die Täter im Versuchsstadium (2021: 493 Fälle, 47,2 Prozent). Dies dürfte aber auch oftmals an einer besseren Verschlusstechnik an Fenstern und Türen liegen. Die Versuchsquote sinkt leicht, dennoch kommt es nahezu bei jeder zweiten Tat nicht zur Vollendung. Der Rückgang der Fallzahlen dürfte im Wesentlichen aber erneut, wie bereits in 2021, auf die häufigeren Aufenthaltszeiten der Wohnungsinhaber in ihren Häusern zurückzuführen gewesen sein und war infolge der Corona-Pandemie mit Home-Office verständlich.