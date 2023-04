Joint Venture mit PAI Partners Wagner Pizza wird Teil eines neuen Unternehmens – was bedeutet das für das Werk in Nonnweiler?

Die Tiefkühlpizzen von Wagner werden derzeit unter den Marken Wagner, Buitoni und Garden Gourmet vertrieben, unter anderem in Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, der Schweiz, Portugal, Österreich, Belgien und den Niederlanden. Das Wagner-Pizza-Werk in Nonnweiler wird weiter betrieben. Es soll eine von zwei Produktionsstätten bleiben. Die andere wird in Benevento in Italien betrieben. Das neue Unternehmen soll auch seinen Hauptsitz in Deutschland haben.