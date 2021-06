Vortrag der Verbraucherzentrale : Welches Haus ist für Solarenergie geeignet?

Die Sonne geht hinter einem Starkstrommast unter. Foto: dpa/Federico Gambarini

St Wendel Die Experten der Verbraucherzentrale geben Tipps bei einem Vortrag.

Die Verbraucherzentrale bietet am Donnerstag, 17. Juni, und am Dienstag, 13. Juli, jeweils von 18 bis 19 Uhr kostenlose Online-Vorträge zum Thema Solar-Eignung an. „Nach der Online-Präsentation ist jeweils noch eine halbe Stunde Zeit, individuelle Fragen im Chat zu klären“, kündigt eine Sprecherin an.

Ob Photovoltaik oder Solarthermie, viele Eigenheimbesitzer wollen einen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Dabei kommt ihnen das sonnige Wetter in den vergangenen Jahren sehr entgegen. „Infolge der lang anhaltenden Sonnenscheinperioden kann sich die Investition in die Technik rechnen, sodass nicht nur Idealisten sondern auch Anleger auf ihre Kosten kommen“, weiß die Sprecherin.

Welche technischen Gegebenheiten wichtig und wie Abweichungen zu bewerten sind, erläutert Cathrin Becker in ihrem Vortrag zum Thema Solarenergie. Wann ist eine Photovoltaikanlage zur Stromgewinnung oder eine solarthermische Anlage zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung sinnvoll? Welche Größe sollte eine Solaranlage haben? Was ist zu berücksichtigen, wenn man eine PV-Anlage mit einem Batteriespeicher kombinieren will? Wie kann man Angebote vergleichen? Welche Fördermittel gibt es? Diese Fragen sollen beantwortet werden. In die Ausführungen fließen Erfahrungen mit zahlreichen Solar-Eignungs-Checks ein, die die Referentin bereits als Energieberaterin der Verbraucherzentrale durchgeführt hat.

Die Teilnahme am Online-Vortrag ist laut der Sprecherin bequem von zu Hause aus möglich und kostenlos. Man benötigt lediglich eine stabile Internetverbindung über Computer, Tablet oder Smartphone. Anmeldung zum Online-Vortrag unter: https://www.verbraucherzentrale-saarland.de/veranstaltungen.

Zum Thema Solareignung bietet die Verbraucherzentrale auch individuelle Beratung an. Dank der Bundesförderung für Energieberatung der Verbraucherzentrale ist die Rückruf- sowie die Video-Chat-Beratung kostenfrei. Ein Solar-Eignungs-Check beim Interessenten zuhause kostet 30 Euro Eigenanteil. Terminvereinbarung per Tel. (06 81) 5 00 89 15 oder per Hotline (08 00) 8 09 80 24 00.