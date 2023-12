Kolumne Apropos Vorsicht mit Hosenträgern bei Betrunkenen

Protestieren, so zeigt die Erfahrung, hilft nicht, die Frau weiß schließlich, was sie tut, und der Mann eben nicht. So hat der liebe Gott das gewollt (denkt sich die Frau). Der Mann denkt an dieser Stelle besser nicht. So erklärt sich vielleicht, dass ein früher sehr beliebtes Kleidungsstück in der Mottenkiste gelandet ist: die Hosenträger. Mancher Mann trauert ihnen nach, denn Hosenträger sind besonders gut für die etwas vollere Figur geeignet, „da diese den Träger optisch länger und schlanker erscheinen lassen“, wie die Spezialisten von hosenträgerplatz.de wissen. Nachteile räumen sie aber auch ein: „Hosenträger können unter Betrunkenen einen sozialen Nachteil darstellen. Dann nämlich, wenn ein angetrunkener Rüpel daran Anstoß nimmt und deshalb Aufruhr verursacht.“ Da wäre man von allein nicht drauf gekommen, aber wer weiß schon, was Betrunkene denken. Vielleicht denken sie auch so wie Henry Fonda alias Frank in „Spiel mir das Lied vom Tod“: „Soll ich einem Mann trauen, der sich einen Gürtel umschnallt und außerdem Hosenträger hat? Einem Mann, der noch nicht mal seiner eigenen Hose vertraut?“ Es ist definitiv höchste Zeit, den Ruf der Hosenträger wieder aufzupolieren.