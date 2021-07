Kommunalpolitiker Dennis Meisberger im Porträt : „Es ist schön, etwas zu bewegen“

Der 32-jährige Dennis Meisberger aus Güdesweiler engagiert sich im Oberthaler Gemeinderat und im St. Wendeler Kreistag. Foto: Chiara Meisberger

St Wendel In einer Serie stellt die SZ junge Kommunalpolitiker in der Region vor. Der 32-jährige Dennis Meisberger aus Güdesweiler engagiert sich gleich in zwei Gremien. Inhalte, so sagt er, sind ihm wichtig. Welche? Das verrät er im Gespräch.