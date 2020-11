Lockdown für den Heiligen : Auch St. Martins Pferd bleibt im Stall

Hoof Auch die besonders bei Kindern beliebten Martinsumzüge fallen in diesem Jahr coronabedingt aus. Bleibt nur die Erinnerung: Daniela Müller und Stefanie Drumm schildern ihre Erlebnissen als St. Martin.

Eigentlich sollte die 37-jährige Kalibriertechnikerin Daniela Müller aus Hoof am Freitagabend mit ihrem Islandpferd Máni durch ihren Wohnort reiten, begleitet von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr und der Unterhaltungsgruppe Hoof, die Gutscheine für Martinsbrezeln an die vor ihren Haustüren stehenden Kinder verteilen wollten. Diese Alternative hatte der Hoofer Ortsvorsteher Gernot Müller vorgeschlagen, war doch ein Laternenumzug mit anschließender Versammlung auf dem Dorfplatz im Jahr der Corona-Pandemie nicht machbar. Im Zuge rasant ansteigender Infektionszahlen sei jedoch selbst diese Variante zu riskant erschienen, erklärt ein Sprecher der Organisatoren.

Genau wie Daniela Müller war sie in den zurückliegenden Jahren mehrfach als Sankt Martin im Einsatz – was inzwischen eher üblich denn Ausnahme ist: „Ich weiß nicht, warum das so ist, aber Männer sind hier kaum vertreten“, sagt Drumm. Die Frauen berichten von ihren bisherigen Erfahrungen: „Ich bin vor zwei Jahren zum ersten Mal beim Umzug hier in Hoof geritten, vergangenes Jahr kamen dann noch Veranstaltungen in Sinnerthal und Wiebelskirchen dazu“, erzählt Daniela Müller.