2. Liga Volleyball : Wieder keine Punkte für den TV Bliesen

Die Zweitliga-Volleyballer des TV Bliesen streckten sich am Wochenende vergeblich nach drei Punkten. Foto: dpa/Silas Stein

Bliesen Die Zweitliga-Volleyballer des TV haben auch ihr zweites Spiel im neuen Jahr verloren und stecken weiter tief im Tabellenkeller fest.

Außer Spesen nix gewesen. Die Zweitliga-Volleyballer des TV Bliesen sind ohne Punkte im Gepäck vom Auswärtsspiel am Samstag bei der FT 1844 Freiburg zurückgekommen. Der TV musste – wie schon eine Woche zuvor im Heimspiel gegen den TSV Mühldorf – eine glatte 0:3-Niederlage hinnehmen.

Dabei wäre es für den Aufsteiger so wichtig gewesen, etwas Zählbares aus dem Breisgau mitzunehmen. Denn Freiburg (bislang zwei, jetzt drei Plätze in der Tabelle vor Bliesen) ist einer der direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Nun haben die Breisgauer schon neun Punkte mehr als der TV auf dem Konto.

Nur beim sieglosen Schlusslicht Volley Youngstars Friedrichshafen konnte sein Team in der Fremde punkten. In den anderen sieben Auswärtsspielen gab es Niederlagen. „Dass am Samstag einer unserer Kleinbusse auf der Rückfahrt auch noch eine Reifenpanne hatte, hat das Ganze dann abgerundet“, ergänzte Disch.