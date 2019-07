Unsere Woche : Das Geld ist gut angelegt

Das Warten und die Geduld haben sich ausgezahlt. Dieser Eindruck drängt sich auf, wenn man die neue Kindertagesstätte Kastel betritt. Hell und freundlich ist sie geworden, in ansprechenden Farben gehalten.

Große Fenster öffnen den Blick in den Innenhof und auf den großen Spielplatz. Da lässt sich bestimmt gut spielen und toben. Dabei sind die gelungenen Innenräume schon einladend genug. Eigentlich müsste man gar nicht raus gehen. Sei es der Turnraum mit Klettergerüst, seien es die Gruppenzimmer. Alles ist gut durchdacht. Von der Matschumkleide über den Schlafraum für die Kleinen bis zum Bistro für das gemeinsame Mittagessen. Man muss kein Prophet sein: Dies wäre so beim Umbau und der Erweiterung am alten Standort nicht möglich gewesen.