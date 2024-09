Vierter Kunst- und Handwerkermarkt in Marpingen Markt im Härtelwald lockt 500 Besucher

Denise Pabst hat sich für ihren Verkaufspavillon ein geschütztes Plätzchen gesichert. Unter dem dichten Blätterdach des Buchenwaldes bietet sie selbsthergestellte Dekoartikel im skandinavischen Stil an. Vor ihr auf der Theke liegen Schalen, Vasen und Untersetzer. „Die Kerzen sind aus Raps- und Sojawachs gefertigt“, merkt sie an und lächelt. Die Winterbacherin ist eine von rund 20 Ausstellern, die beim vierten Kunst- und Handwerkermarkt an der Marienkappelle in Marpingen ihre Waren feilbieten. Mehr als 100 Artikel hat sie mitgebracht – die alle in den vergangenen Monaten entstanden sind.