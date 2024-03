Aktion Picobello Auch unter Wasser ist nun alles picobello

Der Sitzerather Aktionstag, verbunden mit der landesweiten Picobello-Aktion, fand am Samstag statt. Auf Einladung von Ortsvorsteherin Lieselene Scherer und des stellvertretenden Ortsvorstehers Volker Paulus fanden sich rund 40 Helfer am Morgen an der Grillhütte ein. Eine Feuerwehrgruppe sollte die Gemarkung abfahren und Müll und weiteren Unrat einsammeln. Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr, gewappnet mit Müllsäcken und Greifzangen, machten sich ebenfalls auf den Weg, das einzusammeln, was andere in die Natur geworfen haben.