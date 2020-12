Viel Arbeit für Feuerwehren im Landkreis St. Wendel : Wohnhaus geht an Weihnachten in Flammen auf

Foto: Dirk Schäfer 17 Bilder Viel Arbeit für die Feuerwehren über Weihnachten

Die Feuerwehren im Landkreis St. Wendel mussten an den Weihnachtsfeiertagen zu mehreren Einsätzen ausrücken. Am schlimmsten traf es eine Familie in Braunshausen. Ihr Haus ist nach einem Brand nicht mehr bewohnbar.

Von wegen ruhige Feiertage. Für die Feuerwehren im Landkreis St. Wendel hat es über Weihnachte jede Menge zu tun gegeben. Umgestürzter Baum, Hochwasser, Haus in Flammen, Kellerbrand – die Rettungskräfte mussten mehrmals ausrücken, um Menschen in brenzligen Situationen zu helfen. Kreisbrandinspekteur Dirk Schäfer gibt einen Überblick:

Mittwoch, 23. Dezember, 17.06 Uhr:

Einsatz in Alsweiler: In der Straße Reitersberg war ein Baum umgestürzt, der die Durchfahrt für Verkehrsteilnehmer unmöglich machte. Die Löschbezirke Alsweiler und Marpingen beseitigten das Hindernis und reinigten die Fahrbahn. „Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet“, berichtet Schäfer.

Heiligabend, Donnerstag, 24. Dezember:

Die starken Regenfälle der vergangenen Tage machten sich nun auch beim Einsatzaufkommen der Feuerwehr bemerkbar. Im Marpinger Ortsteil Rheinstraße, Römerhof, meldeten Anwohner gegen 9 Uhr einen vollgelaufenen Keller. „Der Löschbezirk Alsweiler wurde zum Auspumpen alarmiert“, sagt Schäfer. Teilweise hätten die Räumlichkeiten bis zu 20 Zentimeter unter Wasser gestanden. Der Einsatz dauerte rund drei Stunden.

Fast zeitgleich (9.50 Uhr) ging ein weiteres Hilfeersuchen bei der Leitstelle auf dem Saarbrücker Winterberg ein. Im Ortsteil Berschweiler drohte Im Limbach, der Damm eines Weihers zu brechen. Nach erster Lageerkundung durch den Wehrführer sei der Löschbezirk Berschweiler zur Einsatzstelle alarmiert worden. „Durch die starken Regenfälle der zurückliegenden Tage war der Wasserstand im Weiher stark angestiegen und die Massen bahnten sich bereits ihren Weg über die Dammkrone hinweg unkontrolliert in das Umfeld“, schildert der Brandinspekteur die Situation. Mithilfe eines Radbaggers, den eine Privatperson zur Verfügung stellte, richteten die Einsatzkräfte einen mit mehreren hundert Sandsäcken kanalisierten Notabfluss ein, um das Wasser kontrolliert abfließen lassen. „Der befürchtete Bruch des Dammes konnte somit verhindert werden“, freut sich Schäfer. Der Einsatz war nach rund dreieinhalb Stunden beendet.

Erster Weihnachtsfeiertag, Freitag, 25. Dezember, 19.27 Uhr:

Großeinsatz am Abend in Braunshausen: Ein Dachstuhlbrand wurde der Leitstelle auf dem Saarbrücker Winterberg in der Ernst-Wagner-Strasse gemeldet. Noch während der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte liefen weitere Notrufe ein. Darin hieß es, dass sich möglicherweise noch bis zu vier Personen im brennenden Gebäude aufhalten. „Umgehend wurde das Alarmstichwort auf Brand 4 mit Menschenrettung erhöht und weitere Rettungskräfte hinzualarmiert“, sagt Schäfer.

Bereits bei der Anfahrt sahen die Einsatzkräfte hohe Flammen aus dem Dachstuhl schlagen. Beim Brandobjekt handelte es sich um ein freistehendes, dreigeschossiges Mehrfamilienhaus. „Jedoch konnte wegen der Personenlage glücklicherweise rasch Entwarnung gegeben werden. Alle zum Zeitpunkt anwesenden Personen konnten das Gebäude vor Eintreffen der Feuerwehr unverletzt verlassen“, erzählt Schäfer. Um eine gesicherte Wasserversorgung zu ermöglichen, legten die Helfer zwei jeweils rund 500 Meter lange Schlauchleitungen aus einem entfernten Hydranten. Der verschalte und mit Schindeln bedeckte Dachbereich habe die Löscharbeiten erschwert. Um an alle Brandherde zu gelangen, musste laut Schäfer die Dachhaut mit einer Kettensäge geöffnet und Teile des Daches entfernt werden.

Mithilfe zweier Drehleitern (Bosen-Eckelhausen und Wadern) sowie einem teilweisen Innen- und Außenangriff bekämpften die Einsatzkräfte die Flammen. Wegen der Vielzahl eingesetzter Atemschutzgeräteträger sei der Gerätewagen-Atemschutz des Landkreises (Hasborn-Dautweiler) zur Koordination und materiellen Betreuung hinzugerufen worden. Erst gegen 21.30 Uhr war der Brand unter Kontrolle.

„Der Energieversorger stellte die Stromzufuhr zum Gebäude ab und entfernte die Straßenbeleuchtung im betroffenen Bereich“, sagt Schäfer. Weiterhin habe der Baubetriebshof die Einsatzkräfte unterstützt. 130 Helfer aus den Gemeinden Nonnweiler, Nohfelden, Tholey und Wadern sowie rund 20 Mitglieder des Rettungsdienstes und Deutschen Roten Kreuzes (DRK) waren im Einsatz. Der Verpflegungszug des DRK St. Wendel stellte die Verpflegung der Einsatzkräfte im nahegelegenen Feuerwehrgerätehaus sicher. „Eine Brandwache blieb nach Abschluss der Löscharbeiten vor Ort, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern“ sagt der Kreisbrandinspekteur. Eine Feuerwehrangehörige habe sich bei den Löscharbeiten leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. „Das Gebäude ist unbewohnbar“, berichtet Schäfer. Die Bewohner kommen derzeit in der Nachbarschaft und bei Bekannten unter.

Während der langwierigen Löscharbeiten war die Ortsdurchfahrt voll gesperrt. Die Kriminalpolizei hat inzwischen die Brandursachenermittlung aufgenommen. Der Einsatz war am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 8 Uhr beendet.

Zweiter Weihnachtsfeiertag, Samstag, 26. Dezember, 7.34 Uhr:

Wieder schrillten die Sirenen, weil dichter schwarzer Rauch aus einem Haus quoll. Dieses Mal hat ein aufmerksamer Anwohner der Ringelgasse in Marpingen die Feuerwehr gerufen. Er warnte auch die vier Bewohner des Hauses, die sich noch vorm Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen konnten.

Die Rettungskräfte konnten den Brandherd im Keller rasch lokalisieren und eindämmen. „Durch das schnelle Eingreifen konnte ein größerer Schaden abgewendet werden“, weiß Schäfer. Abschließend habe man das Gebäude mit einem Hochdrucklüfter rauchfrei geblasen und die betroffenen Räumlichkeiten mit einer Wärmebildkamera auf eventuelle Brand- und Glutnester abgesucht. Verletzt wurde laut der Brandinspekteurs glücklicherweise niemand. Auch das Haus sei weiterhin bewohnbar.