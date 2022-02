Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in St. Wendel : Fünf Personen bei Unfall in St. Wendel verletzt

St Wendel Bei einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen in St. Wendel wurden fünf Personen verletzt, zwei von ihnen so schwer, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel mitteilt, ereignete sich die Unfallserie am Montag gegen 12.15 Uhr an der Kreuzung Am Rondell/Urweilerstraße/ Balduinstraße/Ostertalstraße.

Dort wollte ein Auto-Fahrer von der Balduinstraße kommend in die Ostertalstraße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer einer anderen Fahrerin, die auf der Straße Am Rondell in Richtung Urweiler Straße unterwegs war. Die PKW-Fahrerin wollte dem Fahrzeug, das ihr die Vorfahrt nahm, ausweichen und geriet dabei in den Gegenverkehr, heißt es in dem Polizeibericht weiter.