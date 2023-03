Unfall in Bliesen Auto gerammt und weggefahren

Bliesen · Samstagabend kam es vor einem Gasthaus in Bliesen zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Wie die Polizei St. Wendel mitteilt, parkte eine Verkehrsteilnehmerin ihr Fahrzeug vor einer Gaststätte in der Straße Im Schlangenthal in Bliesen.

26.03.2023, 16:12 Uhr

Foto: dpa/Marijan Murat