Frau bei Unfall verletzt : POL-WND: Verkehrsunfall mit einer Verletzten in St. Wendel

Foto: dpa/Monika Skolimowska

St Wendel Zwei Fahrzeuge sind bei einem Zusammenstoß am frühen Samstagabend in der Kreisstadt St. Wendel zusammengeprallt. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt. Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel mitteilt, geschah der Unfall gegen 18.15 Uhr in der Bahnhofstraße.