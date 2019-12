Kostenpflichtiger Inhalt: Polizei kontrolliert in der Gemeinde Tholey : Trotz Nebel die Temposünder im Blick

Auf dem Parkplatz kurz hinter Tholey werden jene Autofahrer rausgewunken, die zu schnell unterwegs waren. . Foto: Evelyn Schneider

Tholey An mehreren Stellen in der Gemeinde Tholey kontrollierte die Polizei am Dienstagmorgen die Geschwindigkeit von Autos. 50 Fahrer erwischt.

Dichter Nebel hüllt am Dienstagvormittag die Gemeinde Tholey ein, legt sich wie ein Schleier auf Landschaft, Häuser oder vorbeifahrende Autos. Letzteres erschwert die Arbeit des Lasers, der aus einem am Straßenrand parkenden Kleintransporter die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer misst. Es ist ein kleines Gerät mit einen Guckloch ähnlich wie bei einem Fernrohr. Damit visiert der Polizist die Nummernschilder der Wagen an, denn die reflektieren am besten. Auf dem Display des Geräts erscheinen die Entfernung, in der gemessen wurde, und das Tempo des anvisierten Fahrzeugs. Die Zahl 63 blinkt auf. Damit ist der entsprechende Autofahrer zu flott in Tholey unterwegs. Sein Kennzeichen wird notiert und per Funk durchgegeben. Denn nur wenige Meter weiter warten die Kollegen.

Die St. Wendeler Polizeiinspektion hat für diesen Vormittag Kontrollen in der Gemeinde Tholey organisiert. An vier Stellen sollen zwischen 10 und 13 Uhr die Geschwindigkeiten der Verkehrsteilnehmer gemessen werden. Dazu sind zwei Teams – bestehend aus zehn und 13 Beamten – im Einsatz. Einmal wird mit Lasertechnik gearbeitet, einmal mit einer klassischen Messanlage, die Verstöße mit Fotos dokumentiert.

Hintergrund Bei den Verkehrskontrollen der St. Wendeler Polizei in der Gemeinde Tholey lag der Fokus auf dem innerörtlichen Bereich. Es wurde sowohl an einer Stelle kontrolliert, für die es entsprechende Beschwerden aus der Bevölkerung gab, als auch im Ortseingangsbereich an stark frequentierten Strecken. Die Messanlagen – ob klassisch mit Fotobeweis oder mit Lasertechnik – wurden auf den Wert 59 km/h eingestellt. „Das bedeutet, dass auf dem Tacho im Auto mehr als 60 zu lesen ist“, erläutert Einsatzleiter Hans-Werner Maus. Unter einer Geschwindigkeit von 100 werden als Toleranzwert drei km/h abgezogen, bei einem Tempo von mehr als 100 werden drei Prozent abgezogen.

Der per Funk gemeldete Wagen erreicht den Parkplatz kurz hinter Tholey in Fahrtrichtung Sotzweiler. Pylonen, blinkendes, blaues Licht und ein Aufsteller mit dem Schriftzug „Polizei“ weisen die Kontrollstelle aus. An diesem Punkt ist die Operative Einheit (OpE) im Einsatz. Zwei Beamte stehen unmittelbar an der B 269 und weisen die Temposünder ein. Einer von ihnen trägt eine Maschinenpistole – zur Absicherung der Kollegen. Doch der Umgangston zwischen den Polizisten und den Erwischten ist freundlich. „Alle sind einsichtig gewesen“, bestätigt Einsatzleiter Hans-Werner Maus.

Ortswechsel. Es geht in die Bonner Straße in Sotzweiler. Auf einer erhöhten Terrasse wird mit Erlaubnis der Eigentümer eine Messanlage aufgebaut. Das Gerät, das wie eine Kamera anmutet, steht auf einem Stativ mit Blick zum Ortsausgang. Das Pendant wird einige Meter weiter vorne am Rand des Bürgersteigs platziert. Kontrolliert werden die Autofahrer, die aus Richtung Autobahnauf- und abfahrt kommend in den Ort hineinfahren. Eingestellter Richtwert des Geräts: 59 km/h. Wer zu schnell unterwegs ist, wird fotografiert. Trotz des digitalen Beweises der Geschwindigkeitsübertretung sind auch hier einige hundert Meter entfernt Polizisten postiert, die die Temposünder gleich rauswinken. „Wir haben festgestellt, dass es eine größere Wirkung hat, wenn wir die Leute direkt anhalten“, erklärt Ralf Kartes, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion St. Wendel.

Die Bundesstraße 269 ist stark frequentiert. Eine Geschwindigkeitsanzeige, die bis vor kurzem am Ortseingang von Sotzweiler stand, habe dokumentiert, dass einige mit ordentlich Tempo unterwegs waren. „Diese Geschwindigkeiten ziehen sich bis in den Ort hinein“, weiß Kartes. Oft komme in der Bevölkerung der Wunsch nach fest installierten Blitzanlagen auf. Doch weder die Polizei noch die Gemeinde seien ein Freund davon. „Die Fahrer verlangsamen an dieser einen Stelle kurz und geben dann wieder Gas“, begründet der Polizeihauptkommissar. Deshalb setzt die Polizei auf gezielte, unangekündigte Kontrollen wie an diesem Morgen. Da sich eine solche Aktion schnell herumspricht, über soziale Netzwerke verbreitet wird, wechseln die Polizisten die Location nach einer gewissen Zeit.

Begonnen haben die Kontrollen an der Ecke Leitzweilerstraße/Talstraße in Theley. Hier lag eine Beschwerde aus der Bevölkerung vor, dass die Verkehrsteilnehmer deutlich zu schnell unterwegs seien. 10.10 Uhr sind Messanlage und Polizisten startklar. Doch es passiert wenig. Nach einer halben Stunde sind drei Autofahrer mit knapp mehr als der erlaubten 50 unterwegs. „Ansonsten ist das Verkehrsverhalten sehr dezent“, urteilt Maus.

Etwas mehr ist an der nächsten Station los. Die Operative Einheit hat eine Kontrollstation vor dem Feuerwehrgerätehaus in Bergweiler aufgebaut. Das Fahrzeug, aus dem mit Lasertechnik gemessen wird, parkt außer Sichtweite. Trotz Kälte ist die Stimmung gut unter den Beamten. Mit mehr als 70 ist eine Autofahrerin unterwegs gewesen. Der höchste Wert, der bis zu diesem Zeitpunkt gemessen worden ist. Und sie ist nicht die einzige Fahrerin, die Bekanntschaft mit den Beamten macht. „Hier sind es mehr die Frauen, die zu schnell unterwegs sind, und die Männer fahren defensiver“, scherzt ein Polizist. Verkehrte Welt in Bergweiler. Eigentlich gelten Frauen Umfragen und Statistiken zufolge als defensiv am Steuer.

Apropos Statistik. Am frühen Nachmittag zieht Hans-Werner Maus Bilanz. 50 Autofahrer sind bei den Kontrollen erwischt und „sanktioniert worden“, wie es der Einsatzleiter ausdrückt. Überwiegend ist es bei Verwarngeldern ab 15 Euro geblieben. Das heißt, die Leute waren bis 20 km/h zu schnell unterwegs. 15 Ordnungswidrigkeiten stehen zu Buche, diese laufen über die Bußgeldstelle. Ab 70/80 Euro sind hier fällig.

Vor dem Feuerwehrgerätehaus in Bergweiler haben die Polizisten Position bezogen und warten auf Temposünder. Foto: Evelyn Schneider

Auf einer Terrasse in Sotzweiler wurde die Messanlage aufgebaut. Foto: Evelyn Schneider