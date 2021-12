Kontrollen im St. Wendeler Land : Handy am Ohr oder mit Alkohol am Steuer

Foto: dpa/Carsten Rehder

St Wendel Um die Sicherheit auf den Straßen im Bereich des Zuständigkeitsbereichs der PI St. Wendel zu erhöhen, kontrolliert die Polizei stetig den Verkehr, teilt ein Sprecher mit. Auch in Zeiten von Corona und insbesondere in der Vorweihnachtszeit stehen Kontrollen an.

Eine solche größere Verkehrskontrolle stand bei der Polizei St. Wendel in Zusammenarbeit mit der Verkehrspolizeiinspektion des Saarlandes am Donnerstagabend an. Es gab mehrere Einzelkontrollen im Bereich der Stadt St. Wendel und der Gemeinde Tholey.

Bei diesen Kontrollen stellten die Beamten eine Reihe von Verstößen fest. Fahren unter Alkoholeinfluss, Benutzung des Mobiltelefons, Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes, Erlöschen der Betriebserlaubnis und Mängel der Fahrzeugbeleuchtung: Das waren Punkte, die es zu beanstanden gab. Darüber hinaus wurden die Verkehrsteilnehmer auch auf die allgemeinen Gefahren im Straßenverkehr und insbesondere des Fahrens unter Alkohol- und Drogenwirkung hingewiesen und sensibilisiert.