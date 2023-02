Verein für Landeskunde im Saarland : Verein für Familienforschung, Mundart und Heimat

Die Saarschleife ist ein Aushängeschild des Saarlandes und für manch einen Symbol der Heimat. Der rührige Verein für Landeskunde im Saarland bewahrt Zeugnisse dieser Heimat und ist eine Fundgrube für Historiker und Heimatforscher. Foto: dpa/Oliver Dietze

St. Wendel/Schiffweiler Er ist eine Fundgrube für Historiker und Heimatforscher: Der gemeinnützige und ehrenamtlich betriebene Verein für Landeskunde im Saarland.

Ob Familienforschung mit der Suche nach Vorfahren oder allgemeine Saar-Geschichte bis hin zur Steinzeit: Seit eineinhalb Jahrzehnten ist der gemeinnützige Verein für Landeskunde im Saarland e.V. (VLS) hierfür viel gefragte Anlaufstelle. Sein Domizil mit vier Archivräumen voll Akten und Exponaten, einer Bibliothek mit 2500 Bänden bis zur Decke, Lese- und Veranstaltungssaal sowie hochmoderner Technik zur Digitalisierung von Bildern und Schriften hat der Verein mit seinen knapp zwei Dutzend Ehrenamtlern an der Spitze im Bahnhof in St. Wendel. „Wir besitzen hier 95 Prozent aller im Saarland erschienenen familienkundlichen Literatur“, betonen der VLS-Vorsitzende Friedrich Denne (Schiffweiler) und sein Stellvertreter Günter Haab (Oberthal). Weitere Schwerpunkte der Vereinsarbeit sind Mundart, Militär-, Verkehrs- und Montangeschichte im Saarland.

In der frisch aufgemöbelten Geschäftsstelle im St. Wendeler Bahnhof gibt es von alten Bahnfahrkarten aus Pappe, die noch mit der Lochzange entwertet werden mussten, über Sterbezettel aus Napoleonischer Zeit bis hin zu Karten der Herrschaftsgebiete der Saar 1789 oder etwas moderneren Luftaufnahmen aus dem ganzen Saarland jede Menge Interessantes zu betrachten oder zu studieren. Für Interessierte geöffnet ist die Geschäftsstelle immer mittwochs von 9 bis 13 und von 15 bis 19 Uhr sowie auf Terminvereinbarung hin. Am Besuchertag herrscht meist reger Publikumsbetrieb. In einer kleinen Tonstudiokabine werden Audioaufnahmen zum gemeinsamen Mundartprojekt mit dem Saar-Umweltministerium „Kaat von Dehämm“ gefertigt.

Seit 2016 lobt der VLS zudem zusammen mit dem Mundart-Ring Saar den alljährlichen Mundartpreis aus, dessen erste Preisträgerin die bekannte Kabarettistin und Fastnachterin Alice Hoffmann sowie der Neunkircher Landrat Sören Meng waren. Zweimal im Monat verschickt der VLS an 800 Adressen per Newsletter („VLS-Info“) grenzüberschreitend und kostenlos die anstehenden Termine eigener und gemeinsamer Veranstaltungen zum Thema Landeskunde. Da geht es um Stahl- und Bergbaugeschichte ebenso wie ein anderes Mal um Archäologie, Sagen, Kriegsgräbergeschichte oder Texte für den Frieden. Mehr als 180 Einzelmitglieder (Beitrag 20 Euro im Jahr) sowie 86 Verbände und Organisationen, darunter acht aus Lothringen und zwei aus Luxemburg zählt der Verein VLS inzwischen in seinen Reihen.

„Wir sind satzungsgemäß seit 2016 zu einem Verband für die geschichtlichen Organisationen in der Großregion Saar-Lor-Lux/Rheinland-Pfalz-Wallonien geworden und im Sinne von Nachhaltigkeit auch gut für die Zukunft aufgestellt“, erklärt der Vorsitzende des VLS, der 68 Jahre alte frühere Hauptkommissar bei der Bundespolizei in Bexbach, Friedrich Denne. 2013 hat er das Amt von seinem Vorgänger, dem mittlerweile 85-jährigen ehemaligen Lehrer und jetzigem Ehrenvorsitzenden Dieter Robert Bettinger aus Ottweiler, übernommen. Der hatte jahrzehntelang von Ottweiler aus die Arbeitsgemeinschaft für Landeskunde im Historischen Verein der Saargegend geführt, aus der 2007 der VLS hervorgegangen ist. Vor knapp zwei Jahren – noch mitten in der Corona-Zeit, als viele Veranstaltungen ausfallen mussten und die Geschäftsstelle sechs Wochen ganz geschlossen war – gründete sich ein Förderverein unter Vorsitz von Volker Steigner aus Ottweiler-Steinbach. Finanziert wird der VLS über eine institutionelle Förderung des Saar-Umweltministeriums, eigene Mitgliedsbeiträge und Spenden.

„Wir wollen das Bewusstsein für Heimatkunde von Kindesbeinen an hochhalten“, sagt Vorsitzender Denne. „Auch wenn das an fünf Pilotschulen im Saarland gestartete Projekt Heimatkundeunterricht nicht fortgeführt werden konnte.“ Seit diesem Jahr gibt es jeweils am ersten Dienstag im Monat in der Geschäftsstelle einen neuen VLS-Stammtisch „sproche und schwetze“ und der Jahreshöhepunkt wird auch schon vorbereitet: Am 8./9 Mai richtet der VLS zusammen mit dem Bund Heimat und Umwelt in Deutschland sowie dem saarländischen Umweltministerium als Kooperationspartner den bundesweiten Heimatkongress in der Bundeshauptstadt Berlin aus. Der widmet sich 2023 dem Thema „Kulturlandschaft Wald“, wobei das Saarland als waldreichstes Bundesland im Flächenvergleich beste Voraussetzungen bietet.