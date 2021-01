Verbraucherzentrale informiert : Wann ist Heizen mit Strom empfehlenswert?

St. Wendel Die Experten der Verbraucherzentrale des Saarlandes geben Tipps, wie sich die Heizkosten reduzieren lassen. Sie bieten auch individuelle Beratungstermine für Haus- und Wohnungseigentümer an.

Die Sonderverträge für Elektro-Nachtspeicherheizungen sind in den vergangenen Jahren immer unattraktiver geworden. Die Technik gilt als überholt und belastet die Umwelt. „In unsanierten Altbauten kommen als Ersatz für Nachtspeicherheizungen oder ergänzend zu einer nicht voll funktionstüchtigen Öl- oder Gas-Heizung Elektro-Direktheizungen zum Einsatz. Nur in wenigen Fällen ist eine Elektro-Direktheizung mit oder ohne Infrarotstrahlung empfehlenswert“, sagt Cathrin Becker, Energieberaterin der Verbraucherzentrale. Akzeptabel sei der Einsatz beispielsweise als Heizstrahler über dem Babywickeltisch, der nur wenige Minuten täglich eingeschaltet wird.

Eine andere strombasierte Heiz-Technik hat sich in den vergangenen Jahren indes etabliert: Wärmepumpen. Im Unterschied zu der veralteten Nachtspeicher-Heiztechnik brauchen sie Strom am Tag. Außerdem ist eine Wärmepumpenheizung wassergeführt. Wenn also eine Nachtspeicherheizung durch eine Wärmepumpenheizung ersetzt werden soll, müssen Heizungsrohre verlegt werden. Um die zusätzlichen Investitionskosten gering zu halten, wird bisweilen geplant, lediglich Umgebungswärme zu nutzen. Solche Luft-Wasser-Wärmepumpen seien aber nicht für jedes Gebäude geeignet. „Das grundsätzliche Problem für einen wirtschaftlichen Einsatz von Wärmepumpen ist die Vorlauf-Temperatur. Diese sollte möglichst gering sein, was idealerweise bei Flächenheizungen der Fall ist“, erläutert Becker. In der Regel sei die Technik im Neubaubereich geeignet oder wenn ein älteres Haus umfangreich saniert worden ist.