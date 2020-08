Kostenloser Online-Vortrag : Wie der Staat den Bürgern unter die Arme greift

St. Wendel Fördermittel für energetische Gebäudesanierung. So heißt der kostenlose Online-Vortrag, den die Verbraucherzentrale am Donnerstag, 27. August, anbietet. Die Veranstaltung beginnt laut Mitteilung um 17.30 Uhr, eine Anmeldung im Voraus ist demnach erforderlich.

Und darum geht es: Die alte Ölheizung soll weg, die Wände komplett oder zum Teil eingepackt werden, auch die Nutzung von Solarenergie steht auf der Agenda? „Nie waren die finanziellen Hilfen, mit denen der Staat den Bürgern dabei unter die Arme greift, so umfangreich wie in diesem Jahr“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung der Verbraucherzentrale. Der Online-Vortrag beleuchte die wichtigsten Förderprogramme des Bundes, die zur Verringerung des Energiebedarfs für und Heizwärme genutzt werden können, und zeige auf, wie man die öffentlichen Gelder für sein Vorhaben nutzen kann.