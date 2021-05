Verbraucherzentrale klärt auf : Welche Heizung ist für mein Haus geeignet?

St Wendel Energieberaterin der Verbraucherzentrale gibt Überblick über mögliche Heizsysteme. Erklärt werden auch Bundes-Förderprogramme bei der Heizungserneuerung.

Die Verbraucherzentrale bietet am Dienstag, 8. Juni, und am Dienstag, 6. Juli, kostenlose Online-Vorträge zum Thema Heizungserneuerung an. Der Vortrag beginnt jeweils um 18 Uhr und dauert inklusive Diskussion bis 19.30 Uhr. Zielgruppe sind nach Angaben eines Sprechers Eigenheimbesitzer, die Ihre Heizung erneuern wollen oder müssen.